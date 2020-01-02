السعودية اليوم / القبض على 43 شخصًا من الميليشيات المسلحة في نيجيريا



أبوجا 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واس

ألقت السلطات النيجيرية القبض على 43 شخصًا في عمليات أمنية ضد الميليشيات المسلحة بمحافظة "إينوجو" جنوب البلاد.

وأفاد مدير الأمن بالمحافظة أحمد عبدالرحمن في تصريح أن قوات الأمن النيجيرية نفذت عمليات أمنية ضد الميليشيات المسلحة بمختلف مناطق المحافظة أسفرت القبض على 43 شخصًا من تلك الميليشات ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة.

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13:22ت م

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