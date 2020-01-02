السعودية اليوم / السلطات الأسترالية تخلي مدنًا بأكملها بسبب استعار حرائق الغابات



سيدني 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واس

أمهلت السُلطات الأسترالية آلاف السياح خلال 48 الساعة القادمة لمغادرة المناطق السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد تحسّبًا لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تضرب المنطقة مما يهدّد بتأجيج حرائق الغابات التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرقي أستراليا.

وتقرر إعلان حالة طوارئ جديدة تبدأ غدًا في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرقي أستراليا حيث من المتوقع أن تضرب ظروف حرائق أشد قوةً الولاية بعد غدٍ السبت.

وطلبت إدارة الإطفاء في الولاية من السياح إخلاء منطقة ساحلية تمتدّ بطول 200 كيلومتر، والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ شمالًا في بلدة بيتمانز باي (حوالي 300 كيلومتر جنوب سيدني) وتنتهي على بعد 200 كلم جنوبًا. ونصحت السُلطات السياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب ومقاطعة فيكتوريا.

وذكرت قوة الدفاع الأسترالية من جهتها أن خمس طائرات هليكوبتر عسكرية في طريقها إلى الساحل الجنوبي لدعم رجال الإطفاء ونقل الإمدادات مثل المياه والبنزين، كما ستستخدم السفن في إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب استعار الحرائق التي راح ضحيتها 18 شخصًا.

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13:20ت م

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