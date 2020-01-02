السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تأمين شراء أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية مع إحدى الشركات الطبية



الدمام 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

وقع وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور صالح بن علي الراشد اليوم، اتفاقية تعاون بين الجامعة وإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في شراء الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والشركة، وذلك بمقر الجامعة بالدمام.

وأوضح الدكتور الراشد أن هذه الاتفاقية تأتي من حرص الجامعة كونها تضم منظومة من المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية وتوفير الشركة الوطنية طلبات الجامعة لكافة منظوماتها الصحية، وإعداد، وإدارة، وطرح منافسات للشراء الموحد التي تشترك بها الجامعة وتقدم خدمات تهدف على وجه الخصوص لتأمين الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، والعمل على تنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج، والمشروعات، الواردة في إستراتيجية الرعاية الصحية لمنسوبي الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تشتمل على مدينة طبية متكاملة تضم في جنباتها مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى طب الأسنان بالمدينة الجامعية وعياداته، والمستشفى الجامعي الجديد، ومركز طب الأسرة والمجتمع، وبالاضافة إلى الكليات الصحية التي توفر كافة مستلزماتها من أجل التعليم، والتدريب، وتطبيق أفضل الممارسات، والمعايير لطلاب الجامعة والخروج بأفضل النتائج.

// انتهى//

13:14ت م

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