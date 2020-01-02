شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة: 10 بطاقات هوية مزورة بحوزة وافدين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أطاحت شرطة الرياض بوافدين متهمين بجرائم تزوير بطاقات هوية مقابل مبالغ مالية. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية، بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض، وكلاهما بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة: 10 بطاقات هوية مزورة بحوزة وافدين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.