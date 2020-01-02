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خديجة الوعل تطلق كتابها الجديد في الرياض
يتناول مشوارها مع الإعلام منذ البداية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقعت الإعلامية خديجة الوعل،كتابها الجديد “رحلتي مع الإذاعة”، وسط حضور عدد من أهل الثقافة والفن والصحافة والإعلام ونجوم السوشيال ميديا، في مكتبة جرير ببانوراما مول في الرياض مؤخرًا.
وحضر الحفل عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين، ومنهم؛ الشاعر سليمان الصقعبي، والإعلامية هناء الركابي، والفنان جو رعد، الملحن سمير سعيد، الفنانة ريفان، يحيى القبيسي، رامي باسردة، والمدربة داليا فياض، إضافة إلى الصحفيين من عدة صحف ومجلات ومواقع إلكترونية وإذاعات سعودية وعربية.
وأوضحت خديجة الوعل أن كتابها الجديد موجود الآن بمكتبات جرير في الرياض، مبينة أنه يستعرض تجربتها في عالم الإذاعة وما واجهته من صعوبات في دخول هذا المجال، لافتةً إلى أن التحديات رافقتها في عملها خارج المملكة لمدة 15 عامًا.
وصرحت خديجة أن الكتاب يتناول مشوارها مع الإعلام منذ البداية وحتى الآن، وعملها لسنوات طويلة في الإمارات، مشيرة إلى أنها خصصت جزءًا من الكتاب لهواة ودراسي الإعلام.
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