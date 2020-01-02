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شكرا لقرائتكم حساب المواطن يتعامل مع 4.7 مليون خدمة خلال 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 يتعامل مع 4.7 مليون خدمة خلال 2019
استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على 19912
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجح برنامج حساب متابعات الخليج 365 بالتعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019 على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 2 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.
وأضاف القحطاني أن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل مما شأنه خدمة متابعات الخليج 365 وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن تُوج البرنامج مؤخرًا بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019 على مستوى الوطن العربي والتي تهدف لتطوير القدرات البشرية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي.
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