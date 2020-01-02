قياس يعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس عن نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات والذي عقد في شهر ربيع الأول الماضي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلًا الاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناء على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم.

وأكد العبدلي أن الاختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عملية المعايير

المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ونوه المتحدث الرسمي بأن الهيئة ستعلن لاحقاً عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزير الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري كما أشار أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاماً، حيث بدأ في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

الاستعلام عن نتائج قياس

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ويتم الاستعلام عن نتائج قياس عبر الدخول إلى موقع قياس عبر الرابط هنا ثم كتابة السجل وكلمة المرور، وبعدها يتم الضغط على كلمة نتائج، وتحديد “معلمين” وأخيرًا الضغط على “بحث”.

ودعت الإدارة العامة لمركز قياس جميع الخريجين والخريجات من المعلمين والمعلمات لأداء اختبارات كفايات الورقي 1441هـ، وفى نفس السياق كان قد أعلن المركز الوطني للقياس عن أن موعد صدور نتائج اختبارات المعلمين والمعلمات سيكون متوفرًا اليوم الخميس.

ويوفر رابط موقع قياس الكثير من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والطلاب، حيث يتم توفير اختبارات قياس المحسوبية والورقية وإعلان مواعيد الاختبارات، بالتحديد وبشكل وافي، والتي يعرف منها المتقدمين للاختبارات مواعيد دخول الامتحانات، كما يقدم مركز قياس الوطني، إعداد الاختبارات المطلوبة لدخول الجامعات.

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