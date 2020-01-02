منح سامية لشهداء ومصابي الواجب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أنهت أمانة منطقة عسير 140 منحة سامية لشهداء ومصابي الواجب، وذلك بعد تحويل أصحابها لوزارة العدل للإفراغ لهم. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه بناء على توجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي يتم العمل على إنهاء طلبات المنح الخاصة بشهداء ومصابي الواجب، مشيرا إلى تخصيص 206 منح سامية لأفراد القوات السعودية الذين شاركوا في حرب 1967 في الأردن وسوريا.



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