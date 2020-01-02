اجتماع يبحث تطوير أساليب البرامج التوعوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بهدف رفع مستوى الوعي للأفراد حول قضايا المجتمع والعمل دائما للعمل يدا بيد في تكثيف البرامج الوقائية التي تستهدف فئة الشباب، ناقش اجتماع لقسم الدراسات بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض أوجه التعاون بين الجانبين في إطار البرامج الوقائية التي تستهدف فئة الشباب.

وأكدت مكافحة المخدرات دور المديرية في تناول مشكلة المخدرات من جميع الجوانب والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهداف المديرية من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية والعمل على تطوير أساليب وطرق البرامج التوعوية لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تسعى دائما لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية، سواء لمنسوبيها أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الشراكة.

فيما رحب مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بهذا التعاون.