السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة احتفت جمعية رؤية الخيرية للمكفوفين بختام برامجها لعام 2019م. Advertisements وتخللت الاحتفال فعاليات متنوعة شملت عروضا مرئية لإنجازات الجمعية، إضافة إلى مسابقات ثقافية للكفيفات والحضور. وأوضحت مديرة جمعية رؤية الخيرية للمكفوفين ماريا الحازمي أن الجمعية تسير بخطى ثابتة، مشيرة إلى تنوع برامج الجمعية المهنية والعلمية والتقنية. وأضافت الحازمي أن عدد برامج الجمعية لهذا العام بلغ 77 برنامجا، وعدد المستفيدات 633، وعدد دفعات برنامج برايل 15 دفعة بـ 85 مستفيدة، و9 برامج مهنية، و81 مستفيدة و16 برنامجا تطويريا و352 مستفيدة، و8 برامج تقنية و66 مستفيدة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مسابقات ثقافية ضمن برامج جمعية رؤية للمكفوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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