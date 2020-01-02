معرض تشكيلي في فنون أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها اختتم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها فعالياته لعام 2019 أمس، بالمعرض التشكيلي (مشقة) الذي يقام حاليا في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة. وضم المعرض 70 عملا حملت اتجاهات فنية مختلفة بين التأثيري والتجريدي والواقع. وأوضح مدير الفرع أحمد السروي أن المعرض شهد مشاركة فنانين يمثلون تجارب فنية مختلفة وثرية، مشيرا إلى أن المعرض سيستمر أسبوعا خلال الفترة المسائية.



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