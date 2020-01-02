الآن استعلام نتائج المعلمين عبر قياس qiyas.sa | عبر “قياس” استعلم برقم الهوية 1441

نواصل مع حضراتكم جميع متابعينا من المملكة العربية السعودية عملية الاستعلام عن نتائج كفايا المعلمين والمعلمات عبر قياس والتي من المقرر ظهورها اليوم الخميس.

عبر المركز الوطني للقياس، نستمر وإياكم اليوم في متابعة عملية الاستعلام من خلال رابط موقع قياس والمخصص بالاستعلام عن نتائج المعلمين والمعلمات 1441 من خلال رقم الهوية أو السجل المدني.

قياس

قياس هو الموقع المخصص للاستعلام عن النتائج الخاصة بكفايات ابلمعلمن والمعلمات 1440، فقد أعلن المركز الوطني للقياس عبر الحساب الشخصي بتويتر أنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالمعلمين عبر قياس اليوم خلال الساعات الأولى من الصباح.

المركز الوطنى للقياس

في إطار السياسة الجديدة الممنهجة التي تتبعها المملكة العربية السعودية فقد وضعت الضةوابط التي تحقق أعلى مستوى كفاءة في إطار الإيمان بقيمة المعلم بالعملية التعليمية ومن أجل تحقيق الأهداف التعليمية تقوم الجهات التعليمية بعمل الاختبارات المتخصصة بهدف رفع كفاءة المعلمين بالمملكة العربية السعودية

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رابط قياس للاستعلام عن نتائج المعلمين

يمكن الاستعلام عن نتائج المعلمين والمعلمات من خلال الدخول عبر الرابط التالي من هنا

يعد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات من أهم الاختبارات بالمملكة العربية السعودية حث يهدف لقياس المهارات لكل العاملين بالعملية التعليمية لمواكبة التطور الحادث والنهوض بالمستوى التعليمي لجميع طلاب المملكة.

رابط قياس برقم الهوية

يتم الدخول لموقع قياس

يتم الانتقال لصفحة الاختبارات

ويتم اختيار اختبار كفايات المعلمين

يقوم المستعلم بتحديد طريقة الاستعلام من خلال السجل المدني او رقم الاشتراك

ونتابع مع حضراتكم خلال اليوم عملية الاستعلام عن النتائج