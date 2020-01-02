برقم الهوية نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات | استعلم حالا عن نتائج كفايات المعلمين 1441 عبر قياس

نقدم لكم أشقائنا بالمملكة العربية السعودية متابعة حية لآخر أخبار المعلمين والمعلمات، حيث نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات للعام 1441 والتي من المقرر الإعلان عنها اليوم عبر الرابط الرسمي قياس.

نتابع نتائج كفايات المعلمين، نواصل مع حضراتكم عبر مقالنا التالي متابعة نتائج اختبار كفايات المعلمين 1440 حيث التعرف على موعد ظهور نتائج كفايات المعلمين والمعلمات ونتناول خلال مقالنا التالي مزيدا من المعلومات خلال السطور القليلة القادمة.

نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

أعلن المركز الوطنى للتقويم والقياس عبر الحساب الشخصي تويتر إعلان النتائج الخاصة بكفايات المعلمين 1441 قريبا، حيث سيتم الإعلان عن نتائج كفايات المعلمين اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020

نتائج كفايات المعلمين 1441

وضعت المملكة العربية السعودية عدة ضوابط ومعايير خاصة بتوظيف المتقدمين لمهنة التدريس تحقيقا لأعلى مستوى كفاءة إيمانا منها بالدور الهام الذي يلعبه المعلم في العملية التعليمية، لذا تعمل المملكة دائما على رفع مستوى معلميها وتطويره دائما لاكتساب المهارات والمتطلبات اللازمة لمهنة التدريس فعملت على تطوير أداء المعلمين لتحقيق الأهداف التعليمية ورفع مستوى كفاءته.

لتحقيق الأهداف التعليمية السامية تقوم الجهات التعليمية المختصة بالمملكة بعمل اختبارات للمعلمين والمعلمات تساهم في تحسين آدائهم التعليمي، فباستخدام أدوات التقويم ذات المستوى العال يتم انتقاء المعلمين والمعلمات وفقا لأحدث توجهات عالمية.

نتائج اختبار كفايات المعلمين

ينتظر الآلاف من المعلمين الآن بالمملكة العربية السعودية نتائج اختبار الكفايات المنوط بقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس من المعارف والعلوم والمهارات الأساسية للعمل بالتدريس، حيث تهدف تلك الاختبارات إلى الانتقاء والمفاضلة لمختلف الوظائف التعليمية.

رابط نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار المعلمات والمعلمين عبر الروابط التالية من هنا أو من هنا

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خطوات الحصول على نتائج كفايات المعلمات والمعلمين عبر مركز قياس

يتم الدخول أولا عبر بوابة موقع قياس من هنا

يتم الانتقال لصفحة الاختبارات

تحديد نوع الاختبار من القائمة المنسدلة واختيار اختبار كفايات المعلمين

يتم تحديد طريقة الاستعلام إما من خلال رقم السجل المدني أو من خلال طريق رقم الاشتراك

نتائج كفايات المعلمين عبر قياس

بعد انتهاء الاختبار تستغرق عملية تصحيح وتحليل ومراجعة الإجابات باستخدام المصحح الآلي حوالى ثلاثة أسابيع تمهيدا لإعلان النتائج مباشرة، ويقوم المركز بإرسال نتيجة الاختبار برسالة عبر الجوال أو الهاتف حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال حساب المعلم على موقع المركز.

نتائج قياس كفايات المعلمين

يترقب الكثير من المعلمين بالمملكة العربية السعودية نتائج قياس الخاصة باختبار كفايات المعلمين وهو عبارة عن 2 امتحان أحدهما عام والآخر خاص بالتخصص، حيث يتكون كل اختبار منهما من 75 سؤال عدا تخصص الرياضيات والفيزياء إذ يشتمل الاختبار على 60 سؤال، ويغطى الاختبار العام جميع المجالات التربوية وفقا لمعايير محددة تتعلق بالطالب وطرق وأساليب التدريس والبيئة التعليمية وغيرها، ويعد هذا الاختبار هو المقياس الأساسي للتأكد من المعايير الوطنية الواجب توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس.

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يمكنكم الدخول للاستعلام الآن عن نتائج كفايات المعلمين 1441