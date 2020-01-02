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إنقاذ 4 أشخاص في حريق مبنى بالقطيف
لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - القطيف
أخمد الدفاع المدني في القطيف، اليوم الخميس، حريقاً اندلع في صالة بالطابق الأرضي لمبنى سكني مكون من دورين.
وأكد الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إنقاذ 4 أشخاص في الحادث، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صوراً تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه عبر الفرق المختصة.
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