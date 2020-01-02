فيديو.. زيارة وهدايا من أمين حفر الباطن لطفلة هاجمها كلب ضال

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

زار أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، صباح اليوم، منزل ذوي الطفلة الزين فيصل الظفيري التي تعرضت لهجوم أحد الكلاب الضالة بحي التلال بحفر الباطن للاطمئنان عليها بعد أن تعرضت لجروح في رأسها ووجهها.

وقدم الغامدي خلال زيارته للطفلة عدداً من الهدايا لإدخال السرور والسعادة على قلبها، داعياً الله أن يتم شفاءها على خير.

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من جهته، أعرب والد الطفلة فيصل الظفيري عن بالغ شكره وامتنانه لأمين حفر الباطن على مبادرته وزيارته الأبوية الحانية.

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