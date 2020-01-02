القدية تطلق أغنية خاصة برالي داكار بمناسبة استضافتها للمرحلة النهائية من سباق التحمل الأكثر صعوبة في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المكرمة - الرياض

أعلنت شركة القدية للاستثمار، اليوم، عن إطلاقها أغنية حماسية احتفالًا برالي داكار الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى على الإطلاق، بهدف تعزيز مشاركة شباب العالم وتفاعلهم مع هذا الحدث عبر لغة الموسيقا العالمية.

تتمحور فكرة هذه الأغنية، التي تحمل اسم "المليون ميل"، والتي يؤديها حمزة هوساوي، الفائز بلقب إكس فاكتور الشرق الأوسط، حول العزيمة والإصرار وتهدف إلى الهام الناس وتحفيزهم على اتخاذ المبادرة ومواصلة تحقيق أهدافهم وأحلامهم، على غرار السائقين المشاركين في سباق داكار السعودية ٢٠٢٠. وتدور كلمات الأغنية حول صناعة تراث وسرد حكاية لسنوات عديدة قادمة.

شمل فريق المبدعين الذي عمل على إنتاج هذه الأغنية الخاصة برالي داكار، الذي يقام في المملكة العربية السعودية لأول مرة على الإطلاق، كلًا من المغني السعودي حمزة الهوساوي، والمنتج محمد (ريان) بيلوني، والمنتج المنفذ سيف سعود سالم. وقد صمم هذا الفريق على مواجهة تحدي القدية وإنجاز عمله في وقت قياسي. استوحيت هذه الأغنية المميزة بكلماتها وألحانها من الرحلة التي يقوم بها المتسابقون، ومن أوجه التشابه التي تجمع بين هذه الرحلة ورحلة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الأهداف التي حددتها في رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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وبهذه المناسبة، قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: "نأمل أن تكون هذه الأغنية الجميلة والمميزة مصدر إلهام للمستمعين لدعم سباق داكار السعودية وتشجيع الفرق المحلية، وكذلك أن تصبح إرثًا بفضل كلماتها التي تحث على التركيز والعزيمة والإصرار والإبداع والشجاعة، وتبين، في الوقت ذاته، أنه إذا ما اجتمعت هذه الميزات في شخص أو بلد أو فعالية، فسوف تخلق حكايات فخر واعتزاز. ولا شك أن إطلاق رالي داكار السعودية والمشاركة به هو مصدر فخر لنا نحكي عنه لأجيالنا القادمة."

يتم إطلاق الأغنية ومقطع الفيديو بدعم من حملة توزيع عالمية بالشراكة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وأكد هوساوي أيضًا أنه سيغني أغنية "المليون ميل" خلال الحفل الختامي لرالي داكار السعودية في موقع القدية في ١٧ يناير، أمام جمهور المعجبين الذي يفوق عددهم ٦٠،٠٠٠ شخص.

وبدوره، علق هوساوي على هذه الأغنية قبل أدائه المباشر في داكار السعودية، قائلًا: "يجسد هذا السباق رمزًا للرحلة التي يقوم بها أي فنان مثلي، ويعكس التحديات التي تواجهه خلالها للوصول إلى هدفه. أعتبر "المليون ميل" أغنية تحكي عن مسيرتي الشخصية، وآمل أن يتردد صداها في أنحاء العالم بأسره."

وقال المنتج سيف سعود سالم، السعودي المولد: "نأمل أن تكرس أغنية "المليون ميل" إحساس الفخر والاعتزاز الوطني لدى السعوديين، وتعزز الحماس لدى جمهور الرالي وجميع المستمعين لهذه الأغنية". وأضاف: "يعكس إيمان الدولة بتحقيق الرؤية ٢٠٣٠ إصرار السائقين وتصميمهم على الفوز بأصعب سباق في العالم."

سيتم إطلاق فيديو أغنية "المليون ميل" في الرابع من يناير ٢٠٢٠.