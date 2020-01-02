بالصور: أمير الشرقية يدشن مبنى الجامعة العربية المفتوحة بالدمام

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، مبنى الجامعة العربية المفتوحة الجديد، بحضور رئيس مجلس الأمناء الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك بمقر الجامعة بالدمام.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع التعليم من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة، والذي أسهم في تطوير هذا القطاع، ومنافسة الجامعات السعودية على المستوى الإقليمي والعالمي، مبيناً أن بناء المواطن يبدأ بنظام تعليمي يحرص على الجودة ومواكبة التطورات ويعزز من الفكر الإبداعي. وأكد أن الجامعة أسهمت في نقل التجربة التعليمية إلى مرحلة جديدة، تكون فيها فئات المجتمع المختلفة قادرة على الالتحاق بالتعليم العالي، وتمكنهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة، مشيداً بهذه الخطوة التي تساهم في تحقيق مفهوم “التعليم للجميع”، متمنياً للجامعة ومنسوبيها التوفيق.