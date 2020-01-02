ناشدت أسرة المرأة التي لقيت مصرعها بظروف غامضة في منزلها بقرية مشلحة بمحافظة صبيا في منطقة جازان الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التي تمكنهم من دفن جثمانها في حال عدم تأثر سير التحقيقات بالدفن، مشيرين إلى أنها جاوزت شهرًا في ثلاجة الموتى، ويرغبون بدفنها.
وقالت الأسرة وفقًا “سبق”: نثمِّن ونقدر الجهود التي تبذلها النيابة من أجل استجلاء الحقيقة، وكشف ملابسات الواقعة التي راحت ضحيتها ابنتنا، ونرفع مناشدتنا ليُسمح لنا بدفن جثمانها في حال لم يؤثر ذلك على مسار التحقيقات. علمًا بأنها أمضت شهرًا في ثلاجة الموتى، ونرغب بدفنها. يُشار إلى أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان أوقفت زوج المرأة القتيلة في قريتها بـ”مشلحة” بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، ثم اتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل معه عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر شهر في الثلاجة.. أسرة قتيلة مشلحة صبيا تناشد اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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