«الشؤون الإسلامية» تحدِّد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء اليوم في مناطق المملكة

حدَّدت وزارة الشؤون الإسلامية، مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، في جميع مناطق المملكة.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية في إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مواقيت إقامة الصلاة في المدن الرئيسية على مستوى المملكة.

وتقام صلاة الاستسقاء في الرياض في 6.58 ص، ومكة والمدينة 7.20 ص، وبريدة 7.10 ص، والدمام 7.46 ص، وأبها 6.50 ص، وتبوك 7.41 ص، وحائل 7.24 ص، وعرعر 7.35 ص، وجازان 6.59 ص، ونجران 6.53 ص، والباحة 7.08 ص، والجوف 7.35 ص.

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ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم الخميس.

كما وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، اليوم الخميس.