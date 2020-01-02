خالد القحطاني يشكر القيادة على ترقيته لـ«وزير مفوَّض» في «الخارجية»

رفع الوزير المفوَّض بوزارة الخارجية خالد بن حمود الدسم القحطاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوَّض في وزارة الخارجية، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمدَّهما بالصحة والعافية.
وأعرب القحطاني عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجددًا العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعيًا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.
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