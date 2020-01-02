«الانتقالي الجنوبي» يوجِّه بتسليم الأموال المُتحفَّظ عليها إلى قيادة «التحالف»

وجَّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيد روس قاسم الزُّبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تحفَّظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء، إلى قيادة قوة الواجب «802» السعودية في العاصمة عدن، تجنبًا لوصولها إلى ما وصفه بـ«مجموعة الفساد».
وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، إنَّه في إطار التزامه بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فإنَّه رئيس المجلس اللواء عيد روس قاسم الزُبيدي وجَّه بتسليم الحاويات والأموال التي تمَّ التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب «802» السعودية في عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال.
وأوضح متحدِّث المجلس الانتقالي الجنوبي أنَّ المملكة تبذل جهودًا كبيرةً في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم صرفها، الأسبوع القادم .
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