السعودية اليوم / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطلق مبادرة "تحسين الأداء الوظيفي"



المدينة المنورة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

أطلق مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مبادرة (تحسين الأداء الوظيفي)، من خلال جائزة (الموظف الأمثل) لتأصيل ثقافة الأداء الأمثل لدى إدارات المجمع، وذلك ضمن مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة)، بناءً على توجيهات ومتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وحرصاً من المجمع على تطوير العمل فيه وتشجيع الموظفين على الإنجاز والدقة والابتكار.

وقام الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المكلف طلال بن رازن الرحيلي، بتكريم الفائزة بالجائزة، في احتفال أقيم بهذه المناسبة يوم أمس الأول، بدأ بكلمة لفضيلته أشاد فيها بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، والاهتمام والرعاية الذي يقدمانه للمجمع للاستمرار في أداء رسالته وتحقيق أهدافه، منوهاً بالمتابعة الشخصية لأعمال المجمع من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه, وعلى اهتمام وتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لكل ما من شأنه النهوض بأعمال المجمع.

وأشار الرحيلي إلى أن رسالة الجائزة تهدف إلى توفير بيئة تساعد على خلق ثقافة التميز ونشرها بين الموظفين، وتعزيز دوافع الأداء الوظيفي المتميز، وتشجيع الموظفين على تطوير أعمالهم والارتقاء بأدائهم، وحثهم على مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة في مجال عملهم؛ مما ينعكس على الأداء النوعي للموظفين.

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10:33ت م

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