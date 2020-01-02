السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الملتقى الربيعي الثاني بمركز العالية في صبيا



العالية 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

يفتتح رئيس مركز العالية التابع لمحافظة صبيا يحيى بن محمد حمزة غدًا الجمعة، فعاليات الملتقى الربيعي الثاني وذلك بمقر حديقة و ملعب البلدية بالعالية .

ويتضمن الملتقى الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية بالتعاون مع بلدية المركز على مدى 10 أيام العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات

كما يشمل الملتقى معرضًا فنيًا تشكيليًا ومسابقات في التصوير الفوتوغرافي، لاكتشاف وتقديم المواهب الفنية، وتقديم حزمة من البرامج الترفيهية والتنموية لخدمة أهالي المركز خاصة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

// انتهى //

09:55ت م

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العالية 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسيفتتح رئيس مركز العالية التابع لمحافظة صبيا يحيى بن محمد حمزة غدًا الجمعة، فعاليات الملتقى الربيعي الثاني وذلك بمقر حديقة و ملعب البلدية بالعالية .ويتضمن الملتقى الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية بالتعاون مع بلدية المركز على مدى 10 أيام العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات الرياضية للكبار والصغار، وعروضًا فنية ومسرحية، وفعاليات دكان الحارة ومشاركات لفرق فنية واستعراضية وسوقًا للأسر المنتجة.كما يشمل الملتقى معرضًا فنيًا تشكيليًا ومسابقات في التصوير الفوتوغرافي، لاكتشاف وتقديم المواهب الفنية، وتقديم حزمة من البرامج الترفيهية والتنموية لخدمة أهالي المركز خاصة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .// انتهى //09:55ت م0023

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