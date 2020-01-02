السعودية اليوم / شراكة مجتمعية بين المجلس البلدي بنجران وجمعية "شمعة أمل"



نجران 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

وقع المجلس البلدي بمنطقة نجران أمس، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإعاقة "شمعة أمل".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية دلامة آل حيدر، أن الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المجلس البلدي والجمعية فيما يخدم شريحة ذوي الإعاقة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تم مناقشة أعضاء المجلس بتوعية أصحاب المراكز التجارية حيال تخصيص ممرات وطرقات لهذه الفئة لتساعدهم على التنقل لقضاء احتياجاتهم اليومية.

من جهته أشاد نائب رئيس المجلس البلدي مانع ال ريمان بالأعمال التي تقوم بها الجمعية، وما تقدمه من أعمال انسانية نبيلة تخدم فئة محتاجة وغالية على الجميع، مؤكداً استعداد المجلس بتقديم كل ما يخدم الجمعية وأهدافها، والمساهمة في توعية المجتمع بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

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09:52ت م

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