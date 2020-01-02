السعودية اليوم / جامعتا الملك عبدالعزيز والمعرفة توقعان اتفاقية لتنفيذ خدمات أكاديمية وبحثية وتقنية



جدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

وقّع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس، اتفاقية تعاون مع جامعة المعرفة لتنفيذ عدد من الخدمات الأكاديمية والبحثية والتقنية, وذلك بحضور معالي مدير جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز أن هذه الاتفاقية تشمل تنفيذ الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والفنية وفق خطة العمل المتفق عليها، وتطوير الخطط الدراسية القائمة، وتصميم خطط دراسية جديدة وفق معايير الاعتماد، إضافة إلى اقتراح وتنفيذ دبلومات دراسية متخصصة، والاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس والمتدربين والاستشاريين لتنفيذ الأنشطة، وتخصيص منح بحثية مشتركة بين الجامعتين.

وأضاف معاليه أن من التعاون بين الجامعتين يشمل كذلك تنفيذ البحوث العلمية المشتركة وفق خطة بحثية محددة، والمشاركة في إعداد الخطط الإستراتيجية التشغيلية، والتعاون في استقطاب، وتعيين، وترقية أعضاء هيئة التدريس للتخصصات العلمية، والطبية بالجامعتين، والاستفادة الفاعلة من خدمات التقنية الحديثة، وأنظمة المعلومات الإدارية، وبوابة الخدمات الإلكترونية، والمكتبة الرقمية، وأنظمة المجالس الإلكترونية وغيرها، وتفعيل العمل المشترك بين منسوبي الجامعتين في مجالات وبرامج الأنشطة الطلابية، وخدمة المجتمع والأعمال التطوعية.

من جانبه بيّن معالي مدير جامعة المعرفة أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة، لتحقيق الأهداف الأكاديمية منها، والاجتماعية والثقافية والتدريبية، بما يضمن تطوير التعليم العالي في المملكة العربية

// انتهى //

09:50ت م

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جدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسوقّع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس، اتفاقية تعاون مع جامعة المعرفة لتنفيذ عدد من الخدمات الأكاديمية والبحثية والتقنية, وذلك بحضور معالي مدير جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات.وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز أن هذه الاتفاقية تشمل تنفيذ الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والفنية وفق خطة العمل المتفق عليها، وتطوير الخطط الدراسية القائمة، وتصميم خطط دراسية جديدة وفق معايير الاعتماد، إضافة إلى اقتراح وتنفيذ دبلومات دراسية متخصصة، والاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس والمتدربين والاستشاريين لتنفيذ الأنشطة، وتخصيص منح بحثية مشتركة بين الجامعتين.وأضاف معاليه أن من التعاون بين الجامعتين يشمل كذلك تنفيذ البحوث العلمية المشتركة وفق خطة بحثية محددة، والمشاركة في إعداد الخطط الإستراتيجية التشغيلية، والتعاون في استقطاب، وتعيين، وترقية أعضاء هيئة التدريس للتخصصات العلمية، والطبية بالجامعتين، والاستفادة الفاعلة من خدمات التقنية الحديثة، وأنظمة المعلومات الإدارية، وبوابة الخدمات الإلكترونية، والمكتبة الرقمية، وأنظمة المجالس الإلكترونية وغيرها، وتفعيل العمل المشترك بين منسوبي الجامعتين في مجالات وبرامج الأنشطة الطلابية، وخدمة المجتمع والأعمال التطوعية.من جانبه بيّن معالي مدير جامعة المعرفة أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة، لتحقيق الأهداف الأكاديمية منها، والاجتماعية والثقافية والتدريبية، بما يضمن تطوير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ومخرجاته، وخاصة في مجال الابتكار والريادة والبحث العلمي، لامتلاك جامعة "المؤسس" الخبرة الأكاديمية، والخدمات الاستشارية المتنوعة في التخصصات المختلفة، وللرغبة في الاستفادة من تلك الخبرات من خلال هذه الاتفاقية.// انتهى //09:50ت م0021

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