السعودية اليوم / 18 شخصًا قضوا جراء الفيضانات في إندونيسيا



جاكرتا 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واس

قضى 18 شخصًا في الفيضانات التي ضربت منطقة جاكرتا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت الثلاثاء المنصرم.

وذكرت السلطات الإندونيسية أن الأمطار الغزيرة أدّت إلى انهيارات أرضية، كما غمرت المياه أحياء مما اضطر عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم والإقامة في ملاجئ مؤقتة.

ولم يستبعد المتحدث باسم هيئة إدارة الحالات الطارئة آغوس ويبوبو إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.

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08:18ت م

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