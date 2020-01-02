السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب شمال شرقي إيران



طهران 7 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات شمال شرقي إيران اليوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

// انتهى //

08:09ت م

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