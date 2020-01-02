"التدريب التقني" تنفذ 1709 برنامجاً وتصدر 11747 سجل مهارات

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وتضمنت البرامج تهيئة المتدربين المستجدين، والوقاية من أضرار التدخين والمخدرات، وتكريم المتدربين والمتدربات المتفوقين والمتفوقات، وكذلك التوعية الفكرية وبرنامج الأمن الفكري، وتعزيز الثقافة المهنية بالتعاون مع التعليم العام، إضافةً إلى برامج الإرشاد التقني وتحسين البيئة التدريبية.
وأوضح نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن المنشآت التدريبية أصدرت حوالي 11747 سجل مهارات شخصية للمتدربين والمتدربات، من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتطويرية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم والانخراط في سوق العمل.
وأضاف الدكتور الزهراني أن هذه البرامج تهدف إلى وقاية المتدربين وتحفيرهم نحو التفوق، حيث تم بناء مؤشر أداء لقياس مستوى الإنجاز للأعمال الإرشادية بالمنشآت التدريبية، للتنافس في تنفيذ البرامج الوقائية والنوعية.
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