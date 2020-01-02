شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ساعات رياح وسحب رعدية على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح نشطة وسحب رعدية، على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات أضم والطائف وميسان. مشيرة إلى أن الحالة ستبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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