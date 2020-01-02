2020-01-02

تصادم 5 مركبات على الدائري الثالث في مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الجهات المختصة، صباح اليوم الخميس، حادثاً مرورياً وقع بين 5 مركبات على طريق الدائري الثالث في العاصمة المقدسة.

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر حسابه بموقع تويتر، أن حادث اصطدام المركبات أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، حيث نقلت الجهات المختصة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يذكر المركز المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو مدى خطورة الإصابات الناتجة عنه.

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