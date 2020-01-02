السعودية | حرض على قتل أخته الشهيرة خنقا.. السعودية تسلمه لباكستان

شكرا لقرائتكم حرض على قتل أخته الشهيرة خنقا.. السعودية تسلمه لباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن حرض على قتل أخته عارضة الأزياء، ونجمة مواقع التواصل الشهيرة، قبل سنوات في باكستان، معتقداً أنه سينفذ بجلده لتواجده خارج البلاد، أتاه القصاص.

فقد ألقى جهاز الإنتربول السعودي، الأربعاء، القبض على المواطن الباكستاني، مظفر إقبال، المطلوب للإنتربول الباكستاني على خلفية تورطه في التحريض على قتل شقيقته التي تعمل عارضة أزياء، وتم تسليم المطلوب للجانب الباكستاني.

وكانت وسائل إعلام باكستانية قد أشارت إلى أن المتهم أقدم على تحريض أحد أشقائه على قتل أخته قنديل بلوش.

قنديل جثة هامدة

القاتل: لستُ نادماً

يذكر أنه في يوليو 2016، كشفت الشرطة الباكستانية، عن مقتل الشابة البالغة من العمر 26 عاماً خنقاً على يد أحد أشقائها، وذلك بتحريض من شقيقها الآخر المقيم في السعودية.

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وفي سبتمبر الماضي، أدانت محكمة باكستانية، محمد وسيم، شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، بعد أن خنقت بلوش حتى الموت، لنشرها صوراً ذاتية وتسجيلات اعتبرها الجاني استفزازية.

الشابة الباكستانية قنديل بلوش

وكان الجاني أكد خلال مؤتمر صحافي بعد أيام من إلقاء القبض عليه، أنه غير نادمٍ على ما فعله، وأنه قتل شقيقته لأن سلوكها أصبح "غير مقبول".

أما أنوار ماي، والدة بلوش، فقالت في حينه إنها تأمل أن تتم تبرئة ابنها موضحة "أنه بريء هي كانت ابنتي وهو ابني".

يشار إلى أنه بعد ثلاثة أشهر على هذه الجريمة، أقر البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكبي ما يسمى "جرائم الشرف".