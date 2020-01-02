السعودية | أداء صلاة الاستسقاء فى جميع مناطق المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أداء صلاة الاستسقاء فى جميع مناطق المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:58 صباحًا, 2 يناير 2020 م المناطق_واس أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

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