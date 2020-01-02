الدوري الإماراتي يستقبل عام 2020 بحدث فريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، مساء الأربعاء، منافسات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، حيث تشهد المسابقة حدثاً فريداً لم يسبق أن شهدته منذ انطلاقها.
ولأول مرة في دوري المحترفين الإماراتي تقام المباريات يوم 1 يناير/كانون الثاني، حيث تنطلق الجولة بـ3 مواجهات، يلتقي فيها الجزيرة مع النصر، والشارقة مع الوحدة واتحاد كلباء مع خورفكان.
وسبق أن شهد موسم 2013-2014 إقامة 3 مباريات في بداية شهر يناير/كانون الثاني، ولكن كانت في يوم الثاني من يناير.
يذكر أن شباب الأهلي دبي يتصدر الترتيب حالياً برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف وحامل اللقب فريق الشارقة، بينما يأتي الجزيرة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن العين الرابع.
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