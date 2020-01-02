- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الانتقالي يوجه بتسليم الأموال المُتحفظ عليها إلى قيادة التحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الانتقالي يوجه بتسليم الأموال المُتحفظ عليها إلى قيادة التحالف
تأكيداً على العمل تحت قيادتها وحرصًا على هذه الأموال
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأربعاء، بتسليم الأموال المتحفظ عليها إلى قيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تصريح صحافي يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية، إنه في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ اتفاق الرياض، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة، وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، وتسليمها إلى قيادة قوة الواجب “802” السعودية في العاصمة عدن، وذلك تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال.
وتبذل المملكة جهوداً كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم.
وكان قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن، العميد مجاهد العتيبي، قد أكد منذ فترة أنه سيتم تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يوجه بتسليم الأموال المُتحفظ عليها إلى قيادة التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.