رابط وطريقة التسجيل في برنامج العمل عن بعد

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بعد الذي يوفر العديد من الوظائف وفرص العمل للسعوديين والسعوديات ممن تمنعهم ظروفهم من الانتقال إلى العمل خارج المنزل.

برنامج العمل عن بعد

ويعتبر برنامج العمل عن بعد هو أول كيان رسمي مرخص من قبل وزارة العمل يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، حيث يخضع برنامج العمل عن بعد للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

التسجيل في برنامج العمل عن بعد

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ويتم التسجيل في برنامج العمل عن بعد عن طريق الدخول أولًا إلى بوابة العمل عن بعد على الرابط هنا ثم الضغط على أيقونة التسجيل ثم اختار تسجيل باحث عن عمل.

ويتم إنشاء الحساب الإلكتروني في بوابة العمل عن بعد وبعدها يتم بناء أو تحميل السيرة الذاتية، وبعد الانتهاء منها سيظهر الملف التعريفي للشخص ويمكنه التقديم على الوظائف المتاحة.

أهداف بوابة العمل عن بعد

أما أهداف بوابة العمل عن بعد فهي تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، وزيادة الفرص الوظيفية، والمرونة في أوقات العمل، وأيضاً تخفيف عناء التنقل بشكل يومي، مع الاستفادة من الكوادر الوطنية بمدن المملكة، ويعتبر أيضاً خيار توظيف أقل تكلفة لأصحاب الأعمال.

وقالت وزارة العمل أمس إن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج يأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهام الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهام التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.

ولفتت وزارة العمل إلى أن برنامج العمل عن بعد يتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الكوادر الوطنية الموجودة في مدن المملكة، وتقديم خيار توظيف أقل تكلفة لأصحاب الأعمال، حيث تقل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوظيف لهذا النمط بنسبة تصل إلى 25% سنوياً.

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