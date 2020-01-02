هنا رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج قياس

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان نتائج قياس اليوم الخميس بعد أن كشف مركز قياس أنه سيتم اليوم إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

أما طريقة الاستعلام عن نتائج قياس اليوم فهي كما يلي:

رابط الاستعلام عن نتائج قياس اليوم

أولًا يتم الدخول على موقع قياس عبر الرابط هنا ثم كتابة السجل وكلمة المرور، وبعدها يتم الضغط على كلمة نتائج، وتحديد “معلمين” وأخيرًا الضغط على “بحث”.

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وتفاعل معلمون ومعلمات مع قرب إعلان نتائج قياس بالدعوات بالسداد وأن يكلل الله تعالى جهودهم بالنجاح، حيث يقيس اختبار قياس القدرات العامة القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.

وقال معلمون إنه سيتم إعلان نتائج اختبارات قياس بعد ظهر اليوم الخميس عبر الموقع الرسمي لـ قياس.

أهداف اختبارات قياس: ​

ومن أهداف الاختبارات، قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.​

معلومات حول اختبار القدرات العامة

يضم الاختبار بجزأيه (اللفظي والكمي) عددًا من الأسئلة التجريبية، لكنها لا تحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب.

تُقدَّم الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة.

عدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم. أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة يحافظ عليه بين هذه الاختبارات.

يوازن المركز نتائج كل اختبار مع نتائج الاختبارات السابقة قبل رصد النتائج؛ بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.

تُرتَّب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار. ويجب على الطالب أن يُجيب على الأسئلة كلها في الوقت المحدد، لكل قسم (25 دقيقة) وبالسرعة التي تضمن له المرور عليها كلها.

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