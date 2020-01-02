تركي آل الشيخ: سأجري عملية جراحية في أمريكا قريباً

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، أنه سيجري قريباً عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية. ونشر آل الشيخ صورة جمعته برئيس النادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب، التُقطت في الرياض، ذكر فيها أن الخطيب حضر للاطمئنان على صحته، في زيارة ودية، اصطحبه خلالها في جولة في موسم الرياض.

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