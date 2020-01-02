بالصور: أمير الرياض يتقدم المصلين على والدة وكيل الإمارة فيصل السديري

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز – اليوم (الأربعاء) – صلاة الميت على والدة وكيل الإمارة الدكتور فيصل السديري. وأمّ المصلين في صلاة الجنازة على الفقيدة بالجامع الكبير بالرياض مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وحضر الصلاة عدد من الأمراء والمشايخ، وجمع من المواطنين.

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