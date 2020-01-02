“الحدود الشمالية” تشهد تسليم أول رخصة مزاولة نشاط تجاري على مدار 24 ساعة

شهدت منطقة الحدود الشمالية – اليوم (الأربعاء) – تسليم أول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة. وسلّم أمين المنطقة المهندس شمام الشمري للمواطن خلف الرويلي الرخصة الأولى بعد دخول قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحلات بالعمل على مدار اليوم والليلة حيّز التنفيذ. ويجيء هذا القرار ضمن حزمة مبادرات خاصة بالقطاع البلدي، ضمن إسهامات وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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