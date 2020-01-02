

الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

// يتبع //

07:23ت م

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