السعودية | "جازان الفل مشتى الكل" ينطلق.. وهذه التفاصيل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ينظلق مهرحان "جازان الفل مشتى الكل"، الأكبر في جنوب غرب السعودية، الجمعة برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والذي يستمر لمدة أسبوعين. وتشارك 18 دولة، منها فرنس والبرتغال و كولومبيا وأميركا، إضافة إلى محافظات المنطقة الـ 16. كما يشمل المهرجان حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري. ويشهد الكورنيش الجنوبي مدينة الألعاب المائية وألعاب شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية، كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجان التسوق.

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