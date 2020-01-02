يسمح لك التطبيق الجديد My Wall باستخراج ألوان الخلفيات وتطبيق الفلاتر عليها والمزيد

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يوميًا، هناك الجديد في عالم التطبيقات، وطبعًا نهتم بكل ما هو مهم ومفيد لجموع المستخدمين، My Wall أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، ويمكن تعريفه بأنه تطبيق لإدارة الخلفيات، حيث يُوفّر معه إمكانية التمويه على الخلفيات بـ 25 مستوى من الكثافة وتطبيق أنواع مختلفة من الفلاتر.
كما ويتيح لك القسم الذي يحتوي على بيانات الخلفية من نسخ الرموز السداسية العشرية للألوان، وذلك لاستخدامها في تطبيقات أخرى مثل تطبيقات اللانشر، أيضًا تستطيع مع التطبيق عرض المخطط الدائري لمعرفة كيفية توزيع الألوان الفاتحة والداكنة وحتى وتصدير لوحة الألوان إلى ملف CSV.
بدوره أيضًا، يتم تضمين الواجهة البيضاء أو المُظلمة استنادًا إلى إعدادات توفير الطاقة، مما يتيح لك بتمكين التدرج اللوني على الشاشة الرئيسية والرسوم المتحركة المتلاشية..، ومع التطبيق هناك خيار الإبلاغ عن خطأ ما أو اقتراح ميزات جديدة، وكل ذلك وأكثر متاح في تطبيق لا يتعدى حجم 2 ميغابايت.
أخيرًا، تطبيق My Wall متاح مجانًا وبدون عمليات شراء أو إعلانات داخلية، ويكفي أن يعمل جهازك الأندرويد بإصدار 6.0 فأحدث لكي تتمكن من تثبيته والاستفادة منه.
تحميل تطبيق MyWall على أندرويد.
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