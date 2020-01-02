وزير الثقافة يعلن تسمية 2020 عام الخط العربي.. وهذه أهدافه

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان تسمية عام 2020 عاماً للخط العربي، انطلاقاً من مسؤولية المملكة التاريخية في حفظ الثقافة العربية وتعزيزها، ولكونها عمق الحضارة العربية والإسلامية.

وحددت وزارة الثقافة 6 أهداف لعام الخط العربي؛ هي إبراز فن الخط العربي وتعزيز دور المملكة كحاضنة له، وتعزيز ممارساته وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين فيه، ونشر ثقافة استخدامه بين النشء..، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية لخدمته.



