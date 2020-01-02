حدّدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية 84 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة الاستسقاء غدًا، في مختلف المدن المحافظات التابعة لها. وأفادت الإدارة بأنها هيأت الجوامع والمصليات لإقامة صلاة الاستسقاء؛ من حيث زيادة مستوى الأداء والمتابعة وتجهيز وتحسين مستوى الخدمات والصيانة والنظافة؛ حيث ينادى للصلاة في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، حسب تقويم أم القرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مساجد الشرقية تُحدد 84 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة الاستسقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.