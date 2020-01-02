«الحرس الوطني» تُطلق ماراثون اختراق الضاحية المؤهل لبطولة شهداء الواجب

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، انطلاق سباق اختراق الضاحية المؤهل لبطولة شهداء الواجب الرابعة. وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت وزارة الحرس الوطني: مدير إدارة العمليات بالقطاع الشرقي اللواء الركن محمد العتيبي، يُطلق سباق اختراق الضاحية بمدينة الملك فهد السكنية بالدمام لوحدات القطاع الشرقي المؤهلة لبطولة شهداء الواجب الرابعة.

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