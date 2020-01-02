«الحدود الشمالية» تُصدر أول رخصة تجارية لمدة 24 ساعة

سلَّم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري، اليوم الأربعاء، أول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة، عن طريق بوابة بلدي، وذلك بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.

فيما عبَّر المواطن خلف فرحان الرويلي، وبحضور رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي، عن شكره وتقديره للحكومة، وما تبذله من مجهودات شأنها أن تعود بالنفع على المواطن، وأن تلك القرارات تسهم في رفع معدلات الاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية، كما تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أمانة المنطقة، أنه يمكن للمواطنين الذين لديهم الرغبة في استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة الدخول على بوابة بلدي، والتقديم على الرخصة، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط.

يُذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة، يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.