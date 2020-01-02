تصادم جماعي لـ3 مركبات بطريق جدة مكة السريع عند بريمان

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الأربعاء، اصطدام 3 مركبات بمحافظة جدة؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: اصطدام ثلاث مركبات في (بريمان) بمحافظة جدة، نتج عنه عدد من الإصابات، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وجسر بريمان هو أحد أهم الجسور في مدينة جدة، ويقع على طريق (جدة - مكة) السريع.