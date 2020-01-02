أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الأربعاء، اصطدام 3 مركبات بمحافظة جدة؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: اصطدام ثلاث مركبات في (بريمان) بمحافظة جدة، نتج عنه عدد من الإصابات، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
وجسر بريمان هو أحد أهم الجسور في مدينة جدة، ويقع على طريق (جدة - مكة) السريع.
كانت هذه تفاصيل خبر تصادم جماعي لـ3 مركبات بطريق جدة مكة السريع عند بريمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.