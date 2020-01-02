تكليفات إدارية جديدة في «تعليم الجوف»

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عددًا من قرارات التكليف الإدارية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

عذال بن سليمان الرويلي مشرفًا للاستديو التعليمي في إدارة الإعلام التربوي.

مصعب بن عبداللطيف الخليف مشرفًا للتربية الإسلامية في مكتب التعليم بسكاكا «بنين».

تركي بن علي الزارع مشرفًا للغة إنجليزية في مكتب التعليم بدومة الجندل.

هاني بن نزال الحمادي مشرفًا للرياضيات في مكتب التعليم بصوير.

عاطف بن عبدالرحمن الحسن مشرفًا للتربية الاجتماعية في مكتب التعليم بدومة الجندل.

نورة بنت خميس الشعيلان مشرفة للموهوبات في إدارة الموهوبات «بنات».

صفاء بنت إبراهيم الدرعان مشرفة للغة الإنجليزية في مكتب التعليم بسكاكا «بنات».

أروى بنت أحمد الزيد مشرفة للحاسب الآلي في مكتب التعليم بسكاكا «بنات».

نازك بنت بدر الهادي مشرفة للغة الإنجليزية في مكتب التعليم بسكاكا «بنات».

أسماء بنت محمد الفراس مشرفة للرياضيات في مكتب التعليم بسكاكا «بنات».

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فدوى بنت محمد الخنجر مشرفة للتعليم الأهلي في مكتب التعليم الأهلي.

تفاحة بنت محمد الطالب مشرفة متعاونة بإدارة شؤون المعلمات.

راشد بن أحمد القايد مشرفًا متعاونًا بإدارة النشاط الطلابي.

أماني بنت طلاق الدغمي مشرفة متعاونة بإدارة التربية الخاصة «بنات».

أفراح بنت شفاقة الشمري مشرفة متعاونة للحاسب الآلي بمكتب التعليم بطبرجل.

ختمة بنت فرحان الشراري مشرفة متعاونة للتربية الإسلامية بمكتب التعليم بطبرجل.

عيدة بنت كعيبر الشراري مشرفة متعاونة للغة العربية بمكتب التعليم بطبرجل.

عهود بنت سعود المعين مشرفة متعاونة للرياضيات بمكتب التعليم بطبرجل.

عبير بنت عبدالله الهمط مشرفة متعاونة للتجهيزات المدرسية في مكتب التعليم بطبرجل.

فهد بن مدالله الشراري مشرفًا متعاونًا للتجهيزات المدرسية في مكتب التعليم بطبرجل.

أريج بنت محمد المرخان مشرفة متعاونة لخدمات الطالبات في مكتب التعليم بدومة الجندل.