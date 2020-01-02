

الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

رفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية خالد بن حمود الدسم القحطاني الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلا المولى عز وجل أن يمدهما بالصحة والعافية.

وأعرب القحطاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجدداً العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.

// انتهى //

23:37ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القحطاني يشكر القيادة على ترقيته لـ (وزير مفوض) في وزارة الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.