السعودية | هكذا يدخل حاملي تأشيرات الشنغن وانجلترا وأميركا السعودية

شكرا لقرائتكم هكذا يدخل حاملي تأشيرات الشنغن وانجلترا وأميركا السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت مصادر معنية بالسياحة في السعودية، الأربعاء، بأن النظام الأساسي لـ"التأشيرات السياحية" للدخول إلى أراضي المملكة، يتضمن فقرة تم تفعيلها من أجل تسهيل دخول حاملي تأشيرات "الشنغن والمملكة المتحدة وأميركا" دون النظر إلى جنسية الزائر، بالتنسيق مع الناقلات الجوية العالمية والمحلية.

بشرط!

في التفاصيل، أشارت المصادر في حديث خاص لها مع "الخليج 365" إلى أنه يسمح لحاملي التأشيرات التجارية والسياحية بالحصول على تأشيرة الدخول للمملكة فور وصوله، شريطة أن يكون الزائر قد دخل إلى الدولة التي منحته التأشيرة قبل أن يصل للأراضي السعودية، وأن تكون التأشيرة سارية الصلاحية لحين خروجه من المملكة.

يذكر أن السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر 2019 عن بدء استقبال السيّاح من جميع أنحاء العالم عن طريق نظام تأشيرات الدخول الجديد، والذي يمكن السياح من استخراج تأشيرة سياحية صالحة لمدة عام تسمح لهم بالإقامة في المملكة حتى 90 يوماً في الزيارة الواحدة.